В МВД Кубани не расследуют дело в отношении Анатолия Локтионова

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Кубанские следователи не расследуют уголовное дело в отношении вернувшегося на минувшей неделе из Великобритании в Россию участника "лондонского списка" — бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. В минувший четверг в Россию вернулся один из фигурантов "лондонского списка" — бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов.

По данным пресс-службы Титова, уголовное дело против Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Его обвиняли в хищениях у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 100 миллионов рублей.

Сообщалось, что по прибытии в отношении Локтионова были проведены необходимые следственные действия, и следователь избрал обязательство о явке.

"Следственными подразделениями ГУ МВД России по Краснодарскому краю уголовное дело в отношении интересующего Вас лица не расследуется", — ответили в кубанском главке МВД на запрос агентства относительно уголовного дела против Локтионова.

Вернувшийся в РФ в рамках "списка Титова" Локтионов намерен остаться в стране и после завершения следствия возобновить предпринимательскую деятельность. Локтионов стал шестым фигурантом списка, вернувшимся в Россию с начала этого года.

Ранее Титов сообщал журналистам, что еще четыре человека из "лондонского списка" могут вернуться в Россию до конца года, все ограничения для их возвращения сняты. Всего в настоящее время "лондонский список" включает 52 человека, по 38 из них прорабатывается возможность возвращения в Россию.