На Ямале программы капремонта на 2018 год находятся в стадии завершения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Программы капитального ремонта на 2018 год на Ямале находятся в стадии завершения: капремонт окончен в 211 домах из 224, сообщает правительство округа.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасев в режиме видеоконференцсвязи провел очередное совещание с представителями органов местного самоуправления. На нем рассмотрены промежуточные итоги реализации региональной и адресной программ капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году.

По данным властей округа, в рамках реализации региональной программы в 2018 году запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 224 многоквартирных домах общей площадью более 920 квадратных метров, в которых проживают более 38 тысяч человек.

"В 211 многоквартирных домах капремонт завершен, в том числе строительно-монтажные работы в 105 многоквартирных домах, разработка проектной документации в 103 многоквартирных домах, а также строительно-монтажные работы и разработка проектной документации в трех многоквартирных домах. Проводятся мероприятия по приемке выполненных строительно-монтажных работ и проверке разработанной проектно-сметной документации. В 13 многоквартирных домах строительно-монтажные работы выполнены на 90%", — говорится в сообщении.

Вопросы реализации краткосрочного плана рассматриваются на совещаниях с муниципалитетами не реже одного раза в месяц. Систематически проводятся выездные проверки с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, собственников помещений, управляющих компаний, организаций, осуществляющих строительный контроль. При этом, как напомнил замгубернатора региона, главы муниципалитетов несут персональную ответственность за соблюдение сроков и качества исполнения капремонта и объектов благоустройства.

Карасев призвал местные власти уже сегодня на должном уровне проводить необходимые подготовительные мероприятия для "капитального" сезона следующего года, уточняет правительство.

Другие новости региона читайте здесь>>