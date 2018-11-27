Форум по корпоративному волонтерству соберет в Москве около 800 участников

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Седьмой Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" соберёт порядка 800 участников из 44 регионов РФ и 6 стран мира, сообщил во вторник ответственный секретарь Национального совета по корпоративному волонтёрству, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв.

Проведение форума входит в План основных мероприятий по проведению в России Года добровольца (волонтера) в рамках исполнения указа президента РФ. Цель форума в 2018 году – обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства "бизнес – общество – власть" в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу. Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров России и Национальным советом по корпоративному волонтерству при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

"Завтра в Москве, в МИА "Россия сегодня" пройдёт Московский международный форум по корпоративному волонтёрству, он седьмой по счету. Сейчас зарегистрировано порядка 800 участников, они представляют 44 региона нашей страны и 6 государств земного шара", — сказал Ковалёв журналистам.

В программе форума – работа нескольких секций и воркшопов, панельная дискуссия, выступления специалистов, мастер-классы и тематические секции, а также награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел".

"Самое главное — программа стала очень практикоориентированной. Мы в стране в целом преодолели тот этап, когда нам нужно было рассказывать, что корпоративное волонтерство — это хорошо и это нужно. Сейчас это в целом все поняли и ждут конкретных "лайфхаков", как это можно у себя организовать, какие есть формы и методы мотивации сотрудников", — добавил Ковалёв.

По его словам, на следующий год совет по корпоративному волонтёрству ставит перед собой задачу "вовлечь топ-менеджмент крупных компаний, первых лиц компаний" в добровольческую деятельность, и в этой связи рассчитывает прежде всего на корпорации с государственным участием.

"Надеюсь, что в следующем году мы увидим, как наши известные представители бизнеса также участвуют в волонтёрском движении", — сказал Ковалёв.