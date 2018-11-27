ХАБАРОВСК, 27 ноя — РИА Новости. Информация о том, что экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назначил себе пенсию в 2 миллиона рублей, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

После сообщений в Telegram-каналах о том, что Шпорт в сентябре якобы утвердил себе пенсию в 2 миллиона рублей, а депутату думы Хабаровского края Татьяне Мовчан назначена надбавка к пенсии в 187 тысяч рублей, краевой минюст начал проверку законности назначения надбавки для Мовчан и подлинности документов о крупной пенсии экс-губернатора.

Как сообщает пресс-служба, проверки о выплатах краевым депутатам и чиновникам регионального правительства, оформившим пенсии в 2018 году, начались и по распоряжению действующего губернатора Сергея Фургала. Поводом для этого стала информация в СМИ о ежемесячной надбавке к пенсии Мовчан.

"Порядок назначения доплаты к пенсии губернатора предусматривает денежное вознаграждение, которое "не должно превышать 1.8 денежного вознаграждения губернатора края на день прекращения им своих полномочий". Это сказано в постановлении губернатора Хабаровского края от 23 марта 2007 г. №44 (с изменениями на 28 сентября 2018 года). Ни о какой конкретной сумме, которую может получать экс-губернатор Вячеслав Шпорт, речи в документе не идёт", — говорится в сообщении.

Ранее краевая прокуратура сообщала, что не нашла нарушений в назначении доплат к пенсиям восьмерым членам правительства региона, которые ушли в отставку после прихода нового губернатора.

Восемь из 33 членов правительства края написали заявления об увольнении после инаугурации губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В начале октября Фургал сообщал РИА Новости, что запрос о правомерности назначения пенсий и социальных выплат нескольким членам правительства Хабаровского края, которое сейчас считается ушедшим в отставку, направлено в Генпрокуратуру РФ. Он отмечал, что вопросы вызвало постановление за подписью экс-главы региона Вячеслава Шпорта о назначении пенсий и социальных выплат определенному кругу лиц из числа членов правительства Хабаровского края.

Фургал стал губернатором края по итогам выборов в сентябре 2018 года, он набрал почти 70% голосов, Шпорт около 28%.