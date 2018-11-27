Мэр Кемерово наградил врачей, 84 дня спасавших жизнь подростка с ожогами

Мэр Кемерово Илья Середюк награждает врачей ожогового центра Кемеровской ГКБ №2, спасших жизнь подростку с ожогами. 26 ноября 2018

Мэр Кемерово Илья Середюк награждает врачей ожогового центра Кемеровской ГКБ №2, спасших жизнь подростку с ожогами. 26 ноября 2018

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Глава Кемерово Илья Середюк во вторник наградил местных врачей, которые в течение 84 дней спасали жизнь подростку, получившему серьёзные ожоги, сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным властей, инцидент произошёл в июне: мальчик получил ожоги двух третей тела значительной глубины, он находился в смертельной опасности, в состоянии крайне тяжелого ожогового шока, врачи давали неблагоприятный прогноз.

"За высочайший уровень профессионализма, позволивший спасти жизнь ребёнка и вернуть его к привычной жизни, глава города вручил памятные знаки "За трудолюбие и талант", "За милосердие" и целевые денежные премии сотрудникам ожогового центра Кемеровской городской клинической больницы номер два (ГКБ №2)", — говорится в сообщении.

© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской области Мэр Кемерово Илья Середюк награждает врачей ожогового центра Кемеровской ГКБ №2, спасших жизнь подростку с ожогами. 26 ноября 2018 © Фото : предоставлено администрацией Кемеровской области Мэр Кемерово Илья Середюк награждает врачей ожогового центра Кемеровской ГКБ №2, спасших жизнь подростку с ожогами. 26 ноября 2018

В горадминистрации уточнили, что награды получили травматолог-ортопед, заведующий ожоговым отделением Евгений Альтшулер, детский хирург ожогового отделения Евгений Брежнев, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Дмитрий Касьянов и травматолог-ортопед ожогового отделения Алексей Сальский.

"Медицинские работники ГКБ №2 боролись за жизнь подростка 84 дня, было проведено 10 операций, поликомпонентное лечение ожоговой болезни. Неимоверными усилиями врачей и медсестёр жизнь юноши была спасена", — отметили в мэрии.

В настоящее время подросток выписан из больницы, находится дома, полностью самостоятельно себя обслуживает и амбулаторно проходит плановую реабилитацию.