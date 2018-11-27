Голикова рассказала, что мешает развитию санаторного комплекса в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Развитие санаторно-курортного комплекса в России сдерживается неутешительным состоянием его материально-технической базы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя стратегию развития санаторно-курортного комплекса.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, направленную на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов, с целью увеличения числа граждан, получающих лечение, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Голикова отметила, что сейчас развитие санаторно-курортного комплекса сдерживает ряд проблем, одна из основных – неутешительное состояние его материально-технической базы.

"В 123 государственных санаторно-курортных организациях, из которых 27 относятся к федеральному уровню, износ зданий составляет более 80%. В 166 санаторно-курортных организациях износ медицинского оборудования также превышает 80%, по федеральным организациям мы фиксируем износ на уровне 90,2%", — рассказала вице-премьер.

Она напомнила, что цель подписанной стратегии заключается в повышении доступности санаторно-курортного лечения для граждан за счёт создания современного санаторно-курортного комплекса, который обеспечивал бы развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, материально-технической базы санаторно-курортных организаций, а также оздоровительного туризма.

"Подписанная стратегия определяет направления решения накопившихся проблем санаторно-курортного комплекса, который играет существенную роль в социально-экономическом развитии многих территорий России", — отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, финансирование реализации подписанной стратегии будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета и региональных бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников.

"Наш следующий шаг в этой работе – разработка плана конкретных мероприятий в идеологии подписанной стратегии. Проект плана будет прорабатываться Минздравом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Аппарат правительства со своей стороны будет оказывать коллегам в министерствах всю необходимую организационную и экспертную поддержку. Рассчитываем, что проект плана мероприятий будет внесён в правительство в шестимесячный срок", — сообщила вице-премьер.

Голикова рассказала, что, согласно государственному реестру курортного фонда, 44% санаторно-курортных организаций относятся к государственной форме собственности, 3% – к муниципальной, 53% – к частной. Из 495 государственных санаторно-курортных организаций к федеральным относятся 140 организаций, региональным – 355 организаций. Наибольшее количество государственных санаторно-курортных организаций сосредоточено в Республике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

По мнению Голиковой, национальный санаторно-курортный комплекс имеет существенный потенциал для развития. Только в 2015–2017 годах в санаторно-курортных организациях получили лечение и отдохнули свыше 20 миллионов человек.

"Думаю, можно рассчитывать на то, что реализация стратегии приумножит число граждан, которые предпочтут отдых внутри страны загранице", — заявила Голикова.