Меньше половины процента пенсионеров на Ямале ищут работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Всего 115 ямальских пенсионеров (0,2%) нуждаются в трудоустройстве на сегодняшний день, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Сегодня на Ямале проживает 62,5 тысячи человек старше трудоспособного возраста, из которых нуждаются в трудоустройстве всего 115 человек (0,2%). Это те, кто подал заявку на биржу труда. С начала этого года ведомство помогло найти работу 59 пенсионерам", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что на Ямале доля пенсионеров среди населения — более чем в два раза ниже показателя по РФ в целом. Это объясняется суровыми климатическими особенностями и структурой экономики региона, в которой преобладает сфера добычи полезных ископаемых и строительства. "Из общего числа работающего населения пенсионеров — всего 4%, что вполне логично – с выходом на пенсию северяне предпочитают переезжать в более южные регионы", — отмечает правительство.

Служба занятости населения консультирует пенсионеров, предоставляет госуслуги, организует профессиональное обучении и курсы дополнительного профобразования. У них есть возможность отучиться на профессии, востребованные на рынке труда: бухгалтер, парикмахер, повар, помощник воспитателя, специалист по охране труда, слесарь-ремонтник.

"Подобные мероприятия создают условия для активного их участия в жизни общества", — приводятся в сообщении слова директора окружного департамента занятости населения Ольги Акининой.

Ряд мер в округе принят в связи с повышением в стране пенсионного возраста. Так, служба занятости в 2019 году начнет переобучать и повышать квалификацию ямальцев предпенсионного возраста – женщин с 50 лет, мужчин – 55. Проект называется "Старшее поколение". Это тренинги личностного роста, специализированные ярмарки вакансий, обучающие семинары, мероприятия по социальной адаптации на рынке труда и психологической поддержке. В списке приоритетных профессий, которым служба занятости готова научить старшее поколение, — такие, как пекарь, плотник, специалист по охране труда, слесарь или технолог.

Также для этой возрастной группы сохранены региональные льготы. Раньше они действовали с момента назначения пенсии, теперь — при достижении 50 и 55 лет, сообщают власти региона.

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