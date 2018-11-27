В Перми рассказали, как будет выглядеть надпись "Счастье не за горами"

ПЕРМЬ, 27 ноя — РИА Новости. Восстановленный арт-объект "Счастье не за горами" изготовят из влагостойкой фанеры и прочнее прикрепят к бетонному ограждению набережной, сообщается на сайте администрации Перми.

Арт-объект "Счастье не за горами" был удален с пермской набережной в октябре после того, как уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, заменил слово "счастье" на слово "смерть". В итоге надпись изменилась на "Смерть не за горами".

Илькаев сам признался в содеянном и полностью возместил ущерб, который он нанес городскому памятнику. Он составил 45 тысяч рублей. В связи с этим заведенное после порчи арт-объекта уголовное дело о вандализме было прекращено. За свой проступок художник получил лишь административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

После инцидента надпись была полностью демонтирована. Вслед за этим депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов предложил жителям Перми внести свой вклад в восстановление арт-объекта, объявив сбор пожертвований. Однако в пресс-службе администрации города сообщили, что средства на ремонт надписи уже выделены из городского бюджета, и что работы по реконструкции надписи планируется завершить 2 декабря.

"Отремонтированный арт-объект также будет исполнен из фанеры, но подход к креплению и монтажу будет несколько иным. Так, металлический каркас букв будет сделан из толстостенной металлической трубы, а буквы — из влагостойкой фанеры, готовые конструкции букв будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров", — говорится в опубликованном во вторник сообщении.

По данным Городского центра охраны памятников, работы по восстановлению надписи "Счастье не за горами" ведутся совместно с автором арт-объекта Борисом Матросовым. В ходе разработки нового проекта был проведен расчет на ветровые нагрузки.

В администрации добавили, что установить объект планируется на прежнем месте в начале декабря. Ранее также сообщалось, что вместе с обновленной надписью на набережной будут установлены две видеокамеры для обзора территории, прилегающей к памятнику.