Москвичи в декабре смогут увидеть два звездопада

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Два метеоритных потока смогут увидеть жители столицы в декабре уходящего года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В декабре жители Москвы смогут увидеть два звездопада. Своих пиков они достигнут 14 и 22 декабря", — говорится в сообщении.

Указывается, что метеоритный поток Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря станет одним из самых зрелищных в уходящем году. Можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Помешать наблюдению за звездопадом может сильная облачность, но, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, погода в столице в эти дни будет ясной.

"На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы. Мелкие космические частицы, которые сгорают в верхних слоях атмосферы нашей планеты, станут видны уже спустя чуть более часа после захода солнца", — рассказали порталу в пресс-службе Московского планетария.

Добавляется, что последний звездопад 2018 года пройдет в ночь с 21 на 22 декабря. На это время придется пик метеорного потока Урсиды, ожидается до 10 метеоров в час. Препятствием для наблюдения за ним может стать полная Луна.