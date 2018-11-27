Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Облачная погода с температурой воздуха не выше 2-4 градусов мороза прогнозируется в Москве во вторник, в городе также пройдёт небольшой снег, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация столичного региона будет представлена тыловой частью североатлантического циклона. Днем в Москве облачно, местами возможен небольшой снег", — сообщили в центре погоды.

По данным "Фобос", максимальная температура в городе составит минус 2-4 градуса, по области минус 1-6 градусов, что чуть ниже климатической нормы.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, уточнили синоптики.