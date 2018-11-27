Выборочная проверка состояния здоровья россиян станет ежегодной

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ежегодном проведении наблюдения состояния здоровья россиян с 2019 года, получаемая статистическая информация будет использоваться в ходе реализации нацпроекта "Демография", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Федеральное статистическое наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, проводимое один раз в пять лет, заменено наблюдением состояния здоровья населения, которое будет проводиться ежегодно, начиная с 2019 года", — говорится в справке к документу.

"Проведение на регулярной основе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения обеспечит мониторинг оценки населением состояния своего здоровья; получение официальной статистики, используемой для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения; получение официальной статистики о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни; получение официальной статистики о доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; мониторинг наркоситуации", — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, итоги такого наблюдения будет подводить, как и прежде, Росстат, только не раз в пять лет, а ежегодно.

"Результаты этой работы позволят правительству не только более ясно видеть общественную реакцию на проводимую социальную политику, но и корректировать направления национального проекта", — добавила Голикова.