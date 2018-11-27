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Общество

Власти Чукотки раскритиковали национальный рейтинг трезвости

(обновлено: 06:28 27.11.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВид города Анадырь. Архивное фотоВид города Анадырь. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Чукотка ограничительными мерами по продаже спиртного снижает уровень алкоголизма, что не отражено в национальном рейтинге трезвости регионов России, заявил РИА Новости врио заместителя губернатора – начальник департамента социальной политики Чукотки Евгений Подлесный.

Алкоголик. Архивное фото
© Depositphotos / itakdalee
Составлен рейтинг трезвости российских регионов
По результатам исследования федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованным в понедельник на сайте организации, Чукотка стала самым "пьющим" регионом в 2018 году. Эксперты при исследовании учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции исследовался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

"Уровень алкоголизма в регионе снижается, но динамика в рейтинге не отражена. Кроме того, в методике расчета рейтинга есть ряд косвенных показателей, которые не учтены его составителями. Часть проблемы, почему мы выходим на первое место, скрыта именно в самой методике", — сказал собеседник, не конкретизировав эти показатели.

Вид на центр Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Чечне рассказали, почему республика возглавила рейтинг трезвости
По его словам, на Чукотке розничная продажа алкоголя запрещена с 20.00 до 12.00 следующего дня. Кроме того, установлен запрет на продажу во Всемирный день здоровья (7 апреля), в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), Международный день коренных народов мира (9 августа) и День знаний (1 сентября).

Подлесный отметил, что инициатива по ограничению продажи алкоголя исходит от самих местных жителей. Сегодня 10 сел ограничили продажу или полностью запретили продажу спиртного, решения приняты на сходе граждан.

Кроме того, на Чукотке введены ограничения продажи алкоголя на предприятиях общепита, которые находятся в жилых домах. Там не продают алкоголь с 23.00 до 12.00 следующего дня, а купленное там спиртное можно выпить только в помещении самого кафе.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
stouy
Ну вот и дожили до поголовной шизофрении: рейтинги трезвости, "чёрные" пятницы, голые артисты на сцене, судьи с фальшивыми дипломами и... "гениальный" президент с его "гениально-секретной" программой развития страны, которую никто до сих пор не видел, даже он сам.
С чем и поздравляю президента и весь народ.
05:43
27.11.2018
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