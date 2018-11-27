Эксперт предложил ужесточить наказание за ношение оружия в нетрезвом виде

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Юрист Сергей Яримчук предлагает людей, которые берут с собой оружие, когда пьяны, лишать прав на его ношение навсегда, а не на время, только тогда к этому вопросу будут относиться ответственно.

Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, отменяющий возможность отделаться штрафом за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: проект предлагает оставить в качестве наказания только лишение права на ношение оружия на срок до двух лет.

"Надо не лишать на пару лет, а лишать права на ношение оружия пожизненно. Ведь иметь на руках оружие — это высокая ответственность и поэтому любое владение им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — это плевок в сторону того доверия, которое оказало тебе государство, выдав разрешение. Хочешь выпить — не берешь ствол. Берешь пистолет — не пьешь. Это должно стать аксиомой", — сообщил РИА Новости Яримчук.

По его словам, сейчас люди с разрешенным оружием ведут себя слишком халатно, поскольку знают, что отделаются минимальным наказанием.

"В идеальном варианте, за это надо давать и 15 суток, но многим такая мера может показаться чрезмерной. Поэтому все же лучше просто лишать права на ношение навсегда. Это послужит хорошим уроком для безответственных владельцев травматики и охотничьих ружей", — добавил эксперт.