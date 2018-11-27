Движение в районе "Лужников" в Москве перекроют из-за матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Улицы в районе стадиона "Лужники" в Москве перекроют 27 ноября из-за проведения футбольного матча, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

В "Лужниках" во вторник в 20.55 пройдет матч Лиги чемпионов между командами ЦСКА и "Виктория" (Пльзень).

Как сообщает информационный центр, полностью движение перекроют на шести участках: улицу Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы, улицу 10-летия Октября от улицы Доватора до Усачевской улицы, 3-ю Фрунзенскую улицу от улицы Доватора до улицы Ефремова, улицу Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы, переулок Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта и дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до улицы Льва Толстого.

Уточняется, что время перекрытия — с 00.01 мск 27 ноября и до окончания мероприятия.