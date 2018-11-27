Путин вручит государственные награды

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды работникам сельского хозяйства, спортсменам и деятелям науки.

Госнаграды, как сообщила ранее пресс-служба Кремля, будут вручены, в том числе, работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, известным спортсменам, тренерам и артистам. Более 40 человек получат медали и ордена или удостоятся почетных званий.

Традиционно подобные мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля. Путин вручает государственные награды несколько раз в год. В последний раз президент на день народного единства награждал иностранных граждан Орденами Дружбы. Наградами, как правило, являются медали Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, такими награждают за осуществление конкретных и полезных дел для страны, за большой вклад в дело ее защиты. Ордена почета вручаются гражданам за высокие достижения, которые позволили существенным образом улучшить условия жизни людей. Кроме того, президент может вручить грамоты и благодарности, присвоить почетные звания.