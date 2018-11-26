Шнуров написал стихотворение о городе-мечте Тюмени

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни, лидером которого стала Тюмень.
"В Москве, конечно, боле-мене,
Но как прекрасно жить в Тюмени!
Почти как в очень грозном Грозном!
Нет, я не вру, это серьёзно,
Да, без иронии, вот это
Российская строчит газета.
И из столицы поезд мчится,
В Тюмень и в Грозный прут девицы,
Там качество и уровень,
Мечта, — конечно же Тюмень", — написал артист.
В материалах Финансового университета при правительстве России, который проводил исследование, говорится, что городами с самым высоким качеством жизни стали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.