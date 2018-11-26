Шнуров написал стихотворение о городе-мечте Тюмени

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни, лидером которого стала Тюмень.

В комментарии, опубликованном в Instagram , Шнуров оценил уровень жизни в сибирском городе.

"В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру, это серьёзно,

Да, без иронии, вот это

Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровень,

Мечта, — конечно же Тюмень", — написал артист.

В материалах Финансового университета при правительстве России, который проводил исследование, говорится, что городами с самым высоким качеством жизни стали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.