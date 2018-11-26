В Рязани заверили, что строительство больницы скорой помощи идет по графику

РЯЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Работы по строительству больницы скорой медицинской помощи в Рязани ведутся в соответствии с графиком, их темп необходимо сохранить, заявил во время посещения объекта губернатор Николай Любимов.

Глава региона осмотрел комплекс зданий БСМП в ходе рабочей поездки на объект с депутатом Госдумы РФ от Рязанской области, председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Любимов отметил, что все строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

"Сейчас основная задача – сохранить темпы. Мы будем тщательно следить, чтобы учреждение в срок было укомплектовано, а также решены все вопросы, связанные с лицензированием", – сказал губернатор. Он отметил, что средства на завершение строительства заложены в федеральном и областном бюджетах.

"Этот крупный объект регион самостоятельно не потянул бы никогда. Важно, чтобы люди знали, что председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров на своем уровне проводит очень эффективную работу: помогает области развиваться и реализовать социально значимые проекты", – сказал Любимов.

По словам Макарова, БСМП является важным началом в реализации в регионе национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. "Новый комплекс зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи будет играть важную роль в решении задач в области здравоохранения, демографии, которые поставил глава государства. Для нас важно эти проекты реализовать – достичь национальных целей, обозначенных В.В. Путиным, чтобы люди увидели конкретные результаты этой работы", — отметил Макаров.

В главном корпусе БСМП на семи этажах общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров планируется разместить четыре многопрофильных операционных отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделения эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, терапии, физиотерапии, рентгенологии, позволяющих осуществлять оперативное и высокотехнологичное экстренное и стационарное медицинское обслуживание населения региона.

Строительство нового комплекса зданий БСМП на 540 коек было начато в декабре 2016 года. В настоящее время в главном и патологоанатомическом корпусах, пищеблоке, гараже и котельной строительно-монтажные работы выполнены полностью. В помещениях продолжается устройство внутренних инженерных сетей и отделка. Произведен пуск отопления. Установлены блочные трансформаторные подстанции и канализационная насосная станция. Полностью завершить строительство планируется осенью 2019 года.

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