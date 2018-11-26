Власти Тюмени рассказали, почему город возглавил рейтинг по качеству жизни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Тюмень возглавила рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни благодаря многолетней работе, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь главы Тюмени Гульнара Сидоркина.

В материалах Финансового университета при правительстве РФ, который проводил исследование, говорится, что города с самым высоким качеством жизни – это Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. По словам Сидоркиной, Тюмень уже несколько лет подряд находится в лидерах этого рейтинга.

"Это такой накопительный эффект. Эту ситуацию в свою время заложили и Сергей Семенович (Собянин), и Владимир Владимирович (Якушев), и Александр Викторович Моор (губернаторы Тюменской области – ред.). Все программы, которые в городе существуют, направлены на то, чтобы здесь были дороги, (проводился) ремонт дворов. Планы сформированы на ближайшие три года", — сказала Сидоркина.

По ее словам, только в этом году были сделаны 180 объектов дорожной инфраструктуры. Она также подчеркнула, что первое место в рейтинге – это результаты интеграции областных и городских программ.

Финансовый университет при правительстве РФ отмечает, что в основу оценки качества жизни положены результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Кроме этого, для оценки качества жизни использовалась официальная статистика Росстата, а также другие данные по настроениям населения в городах России.

Итоговый индекс качества жизни в городах России построен на основании следующих субиндексов: качество медицинского обслуживания; состояние дорожного хозяйства; развитие культуры и образования; работа ЖКХ и объем жилищного строительства; оценка работы городских властей; оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода.