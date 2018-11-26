Госдуме предложили ужесточить наказание за ношение оружия в нетрезвом виде

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект, отменяющий возможность отделаться штрафом за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: проект предлагает оставить в качестве наказания только лишение права на ношение оружия на срок до двух лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как поясняют авторы инициативы, согласно действующим нормам за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

"В целях обеспечения единообразной правоприменительной практики по административным делам данной категории законопроектом предлагается внести изменение в часть 4 статьи 20.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусмотрев ответственность за ношение оружия лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, только в виде лишения права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему", — отмечается в пояснительной записке проекта.

Предлагаемое законопроектом изменение направлено на защиту жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, а также на профилактику правонарушений и преступлений с использованием оружия, отмечают разработчики.

"Согласно информации управления Росгвардии по Республике Татарстан с 2016 по 2018 год (по состоянию на 31 октября 2018 года), ведомством проведено 976 рейдовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения. По результатам рейдов возбуждено девять дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ. При этом наказание в виде лишения права на приобретение, хранение и ношение оружия назначено лишь по одному делу", — отмечается в документе.

В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.