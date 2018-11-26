Форум "Мирный Кавказ" собрал в Дагестане более 150 представителей из СКФО

МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Более 150 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа принимают участие в форуме "Мирный Кавказ", открывшемся в понедельник в Махачкале, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана.

"Форум продлится 4 дня. Для участия в мероприятии были приглашены молодые представители органов государственной власти, силовых структур и религиозных организаций, общественных объединений со всех регионов СКФО. Основная цель форума — повышение уровня компетенции органов и организаций, работающих с молодежью", — рассказали в ведомстве.

По словам представителя пресс-службы министерства, особое внимание планируется уделить и вопросам формирования готовности молодежи противостоять рекрутингу со стороны участников международных террористических организаций, умению самостоятельно и осознанно вырабатывать жизненную позицию.

Программа мероприятий включает в себя тренинги и лекции экспертов из регионов России. В форуме также принимают участие гости из Германии и Латвии.

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