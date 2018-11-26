Власти Кубани направили более 13 миллионов рублей на реконструкцию сквера

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на реконструкцию сквера "Молодежный" в станице Староминской более 13 миллионов рублей, работы выполнены в рамках федерального проекта по благоустройству, сообщает пресс-служба краевого министерства ТЭК и ЖКХ.

Официальное открытие обновленного сквера состоялось в понедельник.

"На обновление зеленой зоны из консолидированного бюджета было выделено 13,2 миллиона рублей. Работы на объекте проводились в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь сквера "Молодежный" составляет 16,1 тысячи квадратных метров. "После реконструкции прогулочные аллеи приобрели новый облик. В сквере обустроены большая детская площадка и спортплощадка с уличными тренажерами, появился уголок для молодоженов. На боковых аллеях создано большое количество мест для отдыха. Установлены новые скамьи, фонари и светильники, обустроены зеленые зоны и клумбы", – отметили в министерстве.

На сегодняшний день уже окончено благоустройство более чем 15 общественных и дворовых территорий. Еще в 16 муниципалитетах готовность объектов составляет от 81% до 99%, уточняют краевые власти.

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