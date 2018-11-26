XII Международный форум и выставка "Транспорт России", прошедший в Гостином дворе в Москве, наглядно продемонстрировал ход реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
Международная выставка "Транспорт России"
17:1726.11.2018
(обновлено: 17:20 26.11.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСпецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов огласил приветствие главы государства участникам форума.
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов огласил приветствие главы государства участникам форума.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, вице-премьер РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев на форуме "Транспорт России".
Генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, вице-премьер РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев на форуме "Транспорт России".
© РИА Новости / Илья ПиталевВ будущем очевидным фактором успеха транспортной системы будет уровень ее цифровизации, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
В будущем очевидным фактором успеха транспортной системы будет уровень ее цифровизации, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
© РИА Новости / Илья ПиталевВыставка "Транспорт России" в этом году представила 96 ведущих компаний транспортной отрасли, экспозиции семи регионов, а также научные разработки.
Выставка "Транспорт России" в этом году представила 96 ведущих компаний транспортной отрасли, экспозиции семи регионов, а также научные разработки.
© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр транспорта Евгений Дитрих, вице-премьер Максим Акимов и президент АО "ФТК" Иван Поминов на форуме "Транспорт России".
Министр транспорта Евгений Дитрих, вице-премьер Максим Акимов и президент АО "ФТК" Иван Поминов на форуме "Транспорт России".
© РИА Новости / Илья ПиталевУчастники Международной выставки "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.
Участники Международной выставки "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевРазличные аспекты цифровизации транспорта стали основной темой пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа".
Различные аспекты цифровизации транспорта стали основной темой пленарной дискуссии "Транспорт России. Единая цифровая платформа".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРЖД планируют направить около 150 миллиардов рублей на внедрение цифровых сервисов до 2025 года, сообщил глава компании Олег Белозеров. На фото: Олег Белозеров (справа) и вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков на выставке.
РЖД планируют направить около 150 миллиардов рублей на внедрение цифровых сервисов до 2025 года, сообщил глава компании Олег Белозеров. На фото: Олег Белозеров (справа) и вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков на выставке.
© РИА Новости / Илья ПиталевВ форуме принял участие вице-президент АО "ФТК" Вячеслав Седень. "ФТК" представила на форуме цифровой сервис по управлению обслуживанием транспортных инфраструктур.
В форуме принял участие вице-президент АО "ФТК" Вячеслав Седень. "ФТК" представила на форуме цифровой сервис по управлению обслуживанием транспортных инфраструктур.
© РИА Новости / Илья ПиталевПрезентация цифрового сервиса MAORI компании "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе.
Презентация цифрового сервиса MAORI компании "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе.
© РИА Новости / Илья ПиталевВ новый сервис MAORI входит целый спектр функций — от формирования заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, используемых в ходе работ, пояснил президент АО "ФТК" Иван Поминов.
В новый сервис MAORI входит целый спектр функций — от формирования заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, используемых в ходе работ, пояснил президент АО "ФТК" Иван Поминов.
© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд Группы "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.
Стенд Группы "ФТК" на Международной выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве.
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