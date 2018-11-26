Дагестан признан одним из самых трезвых регионов России

МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Дагестан согласно данным Национального рейтинга трезвости вошел в тройку самых трезвых регионов страны 2018 года, сообщает пресс-службы главы и правительства Республики Дагестан со ссылкой на официальный сайт федерального проекта "Трезвая Россия".

Дагестан расположился на третьем месте, как и в прошлом году. Первую и вторую строчку заняли Чечня и Ингушетия соответственно.

Рейтинг субъектов по уровню трезвости населения составляется ежегодно и на протяжении последних нескольких лет Дагестан занимает лидирующие позиции в списке самых трезвых субъектов страны.

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