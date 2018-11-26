В Москве автомобилистов попросили быть внимательными из-за ухудшения погоды

Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве

Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Московских автомобилистов просят быть внимательными в среду из-за сильного ветра, сообщается на сайте московского паркинга.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что наиболее интенсивный ветер ожидается в среду. Порывы до 15 метров в секунду, а в остальные дни ветер ожидается от слабого до умеренного.

"Просим автомобилистов быть внимательными и не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и неукрепленных конструкций, чтобы не допустить аварийных ситуаций", — говорится в сообщении.