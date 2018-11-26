Вакцинация от гриппа и ОРВИ сделана более 750 тысячам жителей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Около 750 тысяч жителей Республики Дагестан, 300 тысяч из которых — дети, прошли вакцинацию против гриппа и ОРВИ, сообщает республиканский Минздрав.

"На сегодняшний день привито 750 тысяч человек, до конца эпидсезона мы планируем охватить более миллиона человек в республике, что составляет порядка 40% от общего населения. Необходимое количество вакцины в регионе есть, также получена необходимая партия вакцины для детей и беременных. Прививку от гриппа и ОРВИ можно сделать в любом муниципальном или медицинском учреждении республики абсолютно бесплатно", — рассказали в ведомстве.

Отметим, что в целом по стране иммунопрофилактикой охвачено более 60 миллионов россиян, что составило порядка 41%, из которых 15,2 миллиона — дети и 168 тысяч — беременные женщины.

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