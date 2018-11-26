В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста для приобретения оружия

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госсовет Республики Татарстан внёс в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 лет до 21 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о следующих типах оружия: газовое, спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, а также об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии для самообороны.

Кроме того, предлагается запретить выдавать лицензию тем, кто несет административную ответственность за побои или другие агрессивные действия, причинившие физическую боль без серьезных последствий.

"Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуациий, в том числе по месту учебы, работы и т.д. Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении", — отмечают разработчики.