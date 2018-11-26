В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста для приобретения оружия

16:1926.11.2018
(обновлено: 17:04 26.11.2018)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госсовет Республики Татарстан внёс в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 лет до 21 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке уточняется, что речь идет о следующих типах оружия: газовое, спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, а также об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии для самообороны.
Кроме того, предлагается запретить выдавать лицензию тем, кто несет административную ответственность за побои или другие агрессивные действия, причинившие физическую боль без серьезных последствий.
"Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуациий, в том числе по месту учебы, работы и т.д. Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении", — отмечают разработчики.
Тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи. Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, пострадали более семидесяти.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.
За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на его хранение.
Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 20 человек, пострадали еще более 50.
Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
Идет поиск возможных организаторов теракта.
На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.