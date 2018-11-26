ГОРКИ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее правила обеспечения лекарствами в рамках программы лечения редких заболеваний, которая будет расширена со следующего года.

"Со следующего года мы, как и договаривались, расширяем федеральную программу по нозологиям так называемым, то есть видам заболеваний редким и достаточно тяжелым, которые требуют дорогостоящего лечения", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он уточнил, что речь идет об очень значительных денежных средствах. "Понятно, что многие люди такими деньгами не обладают. Мы обеспечиваем таких пациентов лекарствами за счет федерального бюджета. Скажем прямо: где-то это лучше получается, где-то хуже", — отметил премьер.

"Я подписал постановление правительства, которое определяет правила обеспечения больных такими лекарствами и целый ряд организационных моментов", — проинформировал глава кабмина.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте кабмина. Также утверждены правила ведения федерального регистра лиц, больных этими редкими заболеваниями, говорится в сообщении. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, уточняется в документе.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что на закупку лекарств для лечения еще пяти заболеваний, на которые будет расширена программа, предусмотрено по 10 миллиардов рублей ежегодно в 2019-2021 годах. "Таким образом, наиболее чувствительные и наиболее дорогие заболевания мы забираем на уровень федерального регулирования", — добавила она.

Голикова уточнила, что подписанное главой правительства постановление "необходимо для того, чтобы своевременно организовать работу по централизованной закупке, проведению торгов и обеспечению граждан этими лекарственными препаратами уже с 1 января 2019 года".

В России за счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.

Президент России Владимир Путин в августе подписал закон о расширении перечня редких (орфанных) заболеваний. Закон направлен на передачу полномочия по организации обеспечения лекарствами лиц, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI) в полномочие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Ранее Путин заявлял, что со следующего года на обеспечение лекарствами больных с редкими заболеваниями дополнительно будет выделяться по 10 миллиардов рублей.