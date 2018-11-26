МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Очереди из адвокатов к подследственным в московских следственных изоляторах возникают из-за продолжительности свиданий, сообщили в пресс-бюро ФСИН Росcии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала журналистам, что столкнулась с очередями в СИЗО на посещение обвиняемых адвокатами из-за того, что там "якобы идет ремонт помещений или не хватает помещений". Омбудсмен назвала это нарушением прав человека и заявила, что обратится в этой связи в прокуратуру для проверки объективных причин и их скорейшего устранения.

"В следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве в настоящее время оборудовано 134 следственных кабинета для работы следователей и адвокатов", — сообщили во ФСИН России "в связи с распространением в СМИ информации о проблемах, которые возникают у адвокатов при посещении своих подзащитных".

"Длительность ожидания адвокатов в очереди находится в прямой зависимости от продолжительности свиданий лиц, заключенных под стражу, с защитниками, прибывшими ранее" — пояснили в пенитенциарном ведомстве.

Так, по данным ФСИН, в среднем следователь или защитник тратят на одного подозреваемого или обвиняемого около трех часов. Кроме того, "в связи с большим объемом работы по уголовным делам", следователи могут занять кабинет на весь день.

Во ФСИН привели данные о посещении адвокатами и следователями столичных изоляторов. Всего за первые три недели (с 1 по 20) ноября следственные кабинеты столичных СИЗО в "Матросской тишине" (СИЗО-1) следователи посетили 1020 раз, адвокаты побывали там же 450 раз. В СИЗО-2 "Бутырка" побывали за этот же период 795 следователей и 720 адвокатов. В СИЗО-З ("Пресня") за три недели ноября прошли 286 следователей и 255 адвокатов. СИЗО-4 за первые три декады месяца посетили 565 следователей и 678 адвокатов; СИЗО-5 ("Водник") – 585 следователей, 632 адвоката; СИЗО-6 в районе "Печатники", где содержатся женщины и несовершеннолетние, посетили в ноябре – 323 следователя и 459 адвокатов. В "СИЗО-7 в Капотне побывали 73 следователя и 82 адвоката.