Спасшему из пожара сестер и брата мальчику дали российское гражданство

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В поселке Чучково Рязанской области 19 августа этого года 9-летний Максим вынес из горящего дома трех сестер и брата. В начале ноября мальчику в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко, ее заместитель, герой России Юрий Воробьев и глава МЧС РФ Евгений Зиничев вручили медаль "За мужество в спасении".

"Решением УМВД России по Рязанской области Максим Богдан, 2009 года рождения, проживающий в Чучковском районе Рязанской области, принят в гражданство Российской Федерации", — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Представитель УМВД по Рязанской области сообщил РИА Новости, что до этого у Максима Богдана было гражданство Украины.