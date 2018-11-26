Спасшему из пожара сестер и брата мальчику дали российское гражданство

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Решением УМВД России по Рязанской области Максим Богдан, 2009 года рождения, проживающий в Чучковском районе Рязанской области, принят в гражданство Российской Федерации", — приводятся слова Волк на сайте ведомства.
Представитель УМВД по Рязанской области сообщил РИА Новости, что до этого у Максима Богдана было гражданство Украины.