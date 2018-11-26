В Татарстане учителя наказали за некорректные слова в адрес ученика

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Учитель школы в Бугульме получила дисциплинарное взыскание за некорректные выражения в адрес ученика девятого класса, который написал на доске нецензурное слово, сообщили в министерстве образования и науки Татарстана.

По данным министерства, инцидент произошёл 23 ноября в средней школе №16 Бугульмы на уроке русского языка. Аудиозапись конфликта появилась в соцсетях.

"Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное из ряда вон выходящее событие стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по поручению министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова вопрос соблюдения педагогической этики вынесут на всеобщее республиканское родительское собрание, которое состоится в начале декабре.

Министерство подчёркивает, что ученик девятого класса, написавший перед уроком на классной доске нецензурное слово, за 10 месяцев четыре раза совершал правонарушения, в числе которых кражи и употребление спиртными напитками, его поведение неоднократно обсуждали на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. "Тем не менее, эти факты не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему первую квалификационную категорию и общий стаж работы 34 года", — считают в министерстве образования и науки республики.

Руководителям муниципальных органов управления образованием рекомендовано обратить серьезное внимание на соблюдение норм педагогической этики директорами и педагогами, а также усилить воспитательную составляющую учебного процесса. Как сообщили в прокуратуре, прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить обнародованную в соцсетях Бугульмы аудиозапись конфликта, на которой, предположительно, педагог школы оскорбляет подростка и угрожает ему. Если аудиозапись окажется достоверной, а личности участников конфликта и иные обстоятельства случившегося подтвердятся, то их действиям будет дана правовая оценка.