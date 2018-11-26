Минздрав подсчитал, сколько россиян ежегодно заражаются ВИЧ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прирост новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России ежегодно составляет 85-86 тысяч, на сегодняшний день в регистре ВИЧ-инфицированных, который ведет Министерство здравоохранения России с 2017 года, содержатся сведения о более чем 808 тысячах пациентов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Мы стали вести регистр инфицированных в нашей стране… У нас в регистре чуть больше 808 тысяч человек, это действительно много, но это не 1,5 миллиона. Да, у нас есть прирост новых случаев, но это не сотни тысяч, а порядка 85-86 тысяч человек в год",- сказал Краевой на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ.

При этом, когда регистр начинали вести в 2017 году, там было около 830 тысяч человек, добавил замминистра. "Идет вычищение регистра — (убирают) мертвые души. К сожалению, идет естественная убыль, было задвоение (регистра)", — уточнил Краевой.

Он отметил, что проблема ВИЧ связана с последствиями 90-х годов. "Когда была очень тяжелая экономическая ситуация, когда была не очень устойчивая правовая ситуация, как раз мы сейчас видим последствия тех лет", — пояснил Краевой.