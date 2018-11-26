Москалькова получила более 30 тысяч обращений от россиян

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 30 тысяч обращений от граждан поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в России за прошедшие десять месяцев 2018 года, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"За десять месяцев к нам поступило почти 32 тысячи обращений по различным вопросам соблюдения и защиты прав граждан. Это несколько меньше, чем в прошлом году, по количеству обращений, но увеличилось количество коллективных обращений. Поэтому число граждан, нуждающихся в нашей помощи, по-прежнему велико", — сказала Москалькова на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ в понедельник.

Омбудсмен уточнила, что значительным остается число обращений по вопросам соблюдения социальных и экономических прав — они составляют почти половину от общего числа заявлений. По словам Москальковой, по вопросам жилищных прав поступило 4,5 тысячи обращений, охраны семьи, материнства и детства — 1,5 тысячи, трудовых прав — тысяча.

"Судя по обращениям, сохраняется острота проблем обеспечения жильем отдельных категорий, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — также отметила она.