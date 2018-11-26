Челябинским чиновникам запретили покупку автомобиля за 5 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Челябинский губернатор Борис Дубровский потребовал от властей Катав-Ивановского муниципального района отменить закупку автомобиля стоимостью 5 миллионов рублей, отделанного премиальной кожей, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

По данным челябинского отделения ОНФ, в ходе мониторинга единой информационной системы в сфере госзакупок челябинские активисты ОНФ выяснили, что администрация Катав-Ивановского муниципального района объявила закупку легкового автомобиля через лизинг на сумму почти 5 миллионов рублей. В требованиях по мощности было указано 424 лошадиные силы, что противоречит законодательству, где ограничивается мощность 200 лошадиными силами, уточняет ОНФ.

Также, изучив документацию, активисты обнаружили, что в ней указаны излишние требования к комплектации автомобиля как удорожающие стоимость закупки, так и увеличивающие затраты на обслуживание, в том числе сиденья с отделкой премиальной кожей Nappa, выбор светлого цвета, как наиболее маркого и требующего специальной обработки, панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, добавляет ОНФ.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Катав-Ивановского муниципального района РИА Новости отказались комментировать информацию о планах по покупке автомобиля.

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