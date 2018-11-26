Камчатка получила премию National Geographic Traveler Awards 2018

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя — РИА Новости. Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным краевого агентства по туризму и внешним связям, победителей конкурса выбирали в 25 номинациях с помощью онлайн-голосования. Камчатский край признан лучшим в номинации "Российский туристический отдых", регион опередил Мурманскую и Иркутскую области, Республики Алтай и Карелия.

"Победа в этом конкурсе для нас имеет большое значение. Ведь за этой наградой стоит выбор и признание людей со всего мира — читателей журнала National Geographic Traveler. Такая оценка является наглядным подтверждение тому, что с каждым годом Камчатка становится ближе, доступнее и интереснее для туристов. И нам действительно есть, что сегодня предложить путешественникам. Это не только уникальные природные красоты полуострова, но и различные виды приключенческого отдыха", — цитирует пресс-служба слова руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елены Стратоновой.

По ее словам, в прошлом году Камчатский край также участвовал в конкурсе National Geographic Traveler Award в номинации "Российский приключенческий отдых". Тогда субъект занял третье место, уступив Алтайскому краю и Республике Карелия.

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