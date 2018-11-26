Власти Колымы назвали национальный рейтинг трезвости некорректным

МАГАДАН, 26 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Национальный рейтинг трезвости, согласно которому Магаданская область вошла в тройку самых пьющих регионов России, составлен несправедливо и некорректно, поскольку в нем не учитывается изготовление самогона и домашнего вина в регионах, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Колымы.

По данным исследования федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации, Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими" регионами в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Эксперты при проведении исследования учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции исследовался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

"Мы считаем, что этот рейтинг составлен несправедливо и некорректно. Он не учитывает производство домашнего вина и самогона. На юге России, как известно, делают домашнее вино, в средней полосе – самогон. У нас же употребляют исключительно покупной алкоголь. Так что такой подсчет некорректен", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что Магаданская область улучшает свои показатели по уровню смертности в состоянии алкогольного опьянения.

"У нас 3 года подряд падает уровень смертности в состоянии алкогольного опьянения. И в целом показатели по количеству преступлений, совершенных пьяными, улучшаются. То есть статистика меняется к лучшему. В регионе проделана большая работа. А рейтинг практически не меняется", — сказал представить минздрава.