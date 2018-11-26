В Чечне рассказали, почему республика возглавила рейтинг трезвости

ГРОЗНЫЙ, 26 ноя – РИА Новости. Лидерство Чечни в рейтинге трезвости является результатом комплексной работы духовенства и общественности под руководством главы республики Рамзана Кадырова, которая привела к тому, что в употребление спиртного здесь стало признаком бескультурья, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Альви Каримов, комментируя результаты рейтинга.

По данным исследования федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации, Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими" регионами в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

"Любой показатель есть результат работы. В данном случае это результат огромной комплексной работы, проводимой под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова правительством, духовенством, молодежными и спортивными организациями. Это привело к тому, что в Чечне стало неприлично курить на улицах, а потребление спиртного считается признаком бескультурья и редким явлением", — отметил Каримов.

Он подчеркнул, что в республике всемерно ведется пропаганда здорового образа жизни, создаются условия для спорта, за последние годы открылись сотни стадионов, спортивных школ, залов.

"Молодежь получила возможность заниматься физической культурой и спортом, теперь это стало приоритетом не только для молодого, но и более зрелого поколения", — отметил Каримов.

Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) провели совместное экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2018".

Эксперты при проведении исследования учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции исследовался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

Как сообщается на сайте проекта, лидерами рейтинга стали Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82 балла), Дагестан (14,18 балла), Карачаево-Черкессия (20,02 балла) и Кабардино-Балкария (20,70 балла). Согласно докладу, в этом году первые четыре позиции остались неизменными, а Кабардино-Балкария поднялась в пятерку лидеров. Москва в этом году поднялась на 19-е место рейтинга (31,10 балла), в прошлом году столица заняла лишь 32-е. Санкт-Петербург также улучшил свои позиции в 2018 году и поднялся с 37-го на 26-е место (32,22 балла).

Также в десятку "самых трезвых" регионов России вошли Белгородская (22,51 балла) и Тюменская (22,52 балла) области, Ставропольский край (23,61 балла), Волгоградская область (24,24 балла) и Калмыкия (26,48 балла). Замыкает рейтинг трезвости Чукотский автономный округ (48,14 балла), далее идут Магаданская область (46,98 балла) и Ненецкий автономный округ (46,85 балла).