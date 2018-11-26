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Общество

В Чечне рассказали, почему республика возглавила рейтинг трезвости

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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВид на центр Грозного. Архивное фотоВид на центр Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 26 ноя – РИА Новости. Лидерство Чечни в рейтинге трезвости является результатом комплексной работы духовенства и общественности под руководством главы республики Рамзана Кадырова, которая привела к тому, что в употребление спиртного здесь стало признаком бескультурья, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Альви Каримов, комментируя результаты рейтинга.

Алкоголик. Архивное фото
© Depositphotos / itakdalee
Составлен рейтинг трезвости российских регионов

По данным исследования федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации, Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими" регионами в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

"Любой показатель есть результат работы. В данном случае это результат огромной комплексной работы, проводимой под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова правительством, духовенством, молодежными и спортивными организациями. Это привело к тому, что в Чечне стало неприлично курить на улицах, а потребление спиртного считается признаком бескультурья и редким явлением", — отметил Каримов.

Он подчеркнул, что в республике всемерно ведется пропаганда здорового образа жизни, создаются условия для спорта, за последние годы открылись сотни стадионов, спортивных школ, залов.

"Молодежь получила возможность заниматься физической культурой и спортом, теперь это стало приоритетом не только для молодого, но и более зрелого поколения", — отметил Каримов.

Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) провели совместное экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2018".

Старейшины за столом в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Религия и профилактика: почему Кавказ самый непьющий из пьющих регионов РФ

Эксперты при проведении исследования учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции исследовался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

Как сообщается на сайте проекта, лидерами рейтинга стали Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82 балла), Дагестан (14,18 балла), Карачаево-Черкессия (20,02 балла) и Кабардино-Балкария (20,70 балла). Согласно докладу, в этом году первые четыре позиции остались неизменными, а Кабардино-Балкария поднялась в пятерку лидеров. Москва в этом году поднялась на 19-е место рейтинга (31,10 балла), в прошлом году столица заняла лишь 32-е. Санкт-Петербург также улучшил свои позиции в 2018 году и поднялся с 37-го на 26-е место (32,22 балла).

Также в десятку "самых трезвых" регионов России вошли Белгородская (22,51 балла) и Тюменская (22,52 балла) области, Ставропольский край (23,61 балла), Волгоградская область (24,24 балла) и Калмыкия (26,48 балла). Замыкает рейтинг трезвости Чукотский автономный округ (48,14 балла), далее идут Магаданская область (46,98 балла) и Ненецкий автономный округ (46,85 балла).

Рейтинг трезвости субъектов РФ — 2017
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг трезвости российских регионов
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