В Воловском районе Липецкой области откроют больницу

ЛИПЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. В Воловском районе Липецкой области, где раньше функционировал только дневной стационар для местных жителей, откроют полноценную больницу, сообщает пресс-служба администрации области.

О соответствующих планах властей сообщил врио руководителя Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций Воловского района.

"В течение месяца начнет работать педиатрическое отделение. Именно по этому вопросу было больше всего жалоб и обращений. А затем в полном объеме будет функционировать и взрослая больница", — цитирует пресс-служба слова Артамонова.

Врио главы также добавил, что новый статус учреждения здравоохранения позволит районной администрации создавать условия для медработников, повышать качество оказания медицинской помощи и эффективность расходования средств.

Другие новости региона читайте здесь >>