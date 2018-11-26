Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до 3 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части североатлантического циклона. Погода нас ожидает неустойчивая, но относительно тёплая, с температурой даже выше средних многолетних значений. В небе над Москвой облаков будет много, местами не исключён слабый снег", — рассказала собеседница агентства.

По информации синоптиков, в течение дня в столице термометры будут показывать минус 1-3 градуса, в Подмосковье ожидается от нуля до минус 5 градусов.

Кроме того, в понедельник в Москве будет дуть западный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.