Роспотребнадзор рассказал о правилах проведения контрольной закупки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о правилах организации и проведения контрольной закупки в целях проверки соблюдения обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг потребителям.

Отмечается, что правила организации и проведения контрольной закупки утверждены постановлением правительства РФ от 21 ноября 2018 года № 1398.

"Контрольная закупка продукции и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей, теперь может быть проведена Роспотребнадзором незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры", — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Также постановлением правительства определено, что контрольная закупка проводится теми же способами, которые применяются потребителями при приобретении товаров (работ, услуг) и совершении соответствующих сделок с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу, в том числе при совершении покупок через интернет.

"По результатам контрольной закупки Роспотребнадзором может быть организована и проведена внеплановая проверка, в случае выявления нарушений обязательных требований будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, установленных федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов госконтроля.