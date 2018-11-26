В Общественной палате состоится заседание экспертного совета при омбудсмене

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, на котором подведут итоги работы совета за 2018 год и обсудят планы работы на следующий год, состоится в Общественной палате РФ в понедельник, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Двадцать шестого ноября в Общественной палате Российской Федерации состоится заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Под председательством федерального омбудсмена соберутся ведущие правозащитники и юристы России. Члены экспертного совета обсудят результаты деятельности за 2018 год и план работы на 2019 год", — говорится в сообщении.

Также на заседании экспертное сообщество обсудит законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Кроме того, планируется избрать новых членов экспертного совета, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Также будут новых членов избирать в экспертный совет и обсуждать закон о деятельности региональных уполномоченных — это основа из основ", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы омбудсмена.

Один из членов экспертного совета, исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал РИА Новости, что обсуждение планов на будущий год пройдет в форме дискуссии, в ходе которой каждый член совета сможет высказать свои предложения. Правозащитник ожидает, что экспертный совет при омбудсмене в 2019 году будет придерживаться в целом тех же направлений, которым он следовал в 2018 году, поскольку проблемы, которые предстоит решить совету, достаточно сложные и серьезные.

"Сначала будет отчет о работе экспертного совета, а потом будет обсуждение, дискуссия о планах на будущий год, где все, в том числе и я, будут говорить разные вещи. Я буду предлагать продолжать те темы, которые были затронуты в этом году. У нас было несколько заседаний экспертного совета, на которых мы обсуждали проблемы, и они до сих пор не решены. Какие-то продвижения есть в направлениях, которые мы подсказывали, но ясно, что эти темы очень большие, и все это очень трудно", — сказал РИА Новости Пономарев.

Правозащитник отметил тему применения пыток в системе исполнения наказаний как одну из важнейших на повестке заседания. Пономарев обратил внимание на то, что за 2018 год уполномоченный по правам человека в РФ направила множество обращений по этой теме в военную прокуратуру и в военный следственный комитет, "но пока расследования проходят демонстративно неэффективно". Поэтому, по мнению члена экспертного совета, необходимо продолжать работу в этом направлении и добиваться проведения эффективных расследований или передачи дел другим следственным группам.

Проект федерального закона "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" был внесен в Госдуму 25 октября. Законопроект предусматривает создание аппаратов региональных уполномоченных по правам человека в статусе государственного органа субъекта России. Кроме того, законопроектом регламентируется порядок рассмотрения жалоб и полномочия региональных омбудсменов, а также вводится административное наказание за воспрепятствование работе уполномоченных.