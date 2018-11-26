В Общественной палате состоится заседание экспертного совета при омбудсмене

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, на котором подведут итоги работы совета за 2018 год и обсудят планы работы на следующий год, состоится в Общественной палате РФ в понедельник, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Также на заседании экспертное сообщество обсудит законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Кроме того, планируется избрать новых членов экспертного совета, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Также будут новых членов избирать в экспертный совет и обсуждать закон о деятельности региональных уполномоченных — это основа из основ", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы омбудсмена.
"Сначала будет отчет о работе экспертного совета, а потом будет обсуждение, дискуссия о планах на будущий год, где все, в том числе и я, будут говорить разные вещи. Я буду предлагать продолжать те темы, которые были затронуты в этом году. У нас было несколько заседаний экспертного совета, на которых мы обсуждали проблемы, и они до сих пор не решены. Какие-то продвижения есть в направлениях, которые мы подсказывали, но ясно, что эти темы очень большие, и все это очень трудно", — сказал РИА Новости Пономарев.
Проект федерального закона "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" был внесен в Госдуму 25 октября. Законопроект предусматривает создание аппаратов региональных уполномоченных по правам человека в статусе государственного органа субъекта России. Кроме того, законопроектом регламентируется порядок рассмотрения жалоб и полномочия региональных омбудсменов, а также вводится административное наказание за воспрепятствование работе уполномоченных.