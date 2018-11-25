Синоптики пообещали москвичам январские морозы в конце следующей недели

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в конце следующей недели под утро будет опускаться до 14 градусов ниже нуля, днем установятся морозы до 9 градусов, что соответствует температурным показателям января, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, первую половину предстоящей недели температура воздуха в столице будет понижаться по ночам до минус 5-10 градусов, днём — до минус 2-7 градусов.

"Пик похолодания придётся на четверг и пятницу, когда в столицу заглянет антициклон с запада. Под утро ударят морозы до минус 9-14 градусов, днём не выше минус 4-9 градусов, что соответствует климатическим показателям января", — рассказал Тишковец в воскресенье.