Путин поздравил спасателей с 25-летием центра медицины катастроф "Защита"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" с его 25-летием и отметил их работу, связанную с каждодневным риском и напряжением сил, сообщается на сайте Кремля.

"Здесь трудятся специалисты надёжной закалки и характера – волевые, твёрдые духом, решительные и милосердные. И работа у вас особая, она связана с напряжением сил и каждодневным риском, с необходимостью действовать слаженно, первыми оказать медицинскую помощь тем, кто столкнулся с природной стихией или техногенной катастрофой", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что проведенные сотрудниками центра спасательные операции в России и за рубежом являются примером высочайшего профессионализма и верности долгу. Он также отметил, что в этом большая заслуга ветеранов центра, тех, кто стоял у истоков его создания, внёс значимый вклад в его развитие, в укрепление уникальной научно-исследовательской и клинической базы.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудники центра продолжат хранить лучшие традиции предшественников, повышать авторитет центра и всей отечественной системы здравоохранения.