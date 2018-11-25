Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Облачная погода без осадков с температурой воздуха не ниже 0 градусов прогнозируется в Москве в воскресенье, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Сегодня влияние североатлантического циклона на погоду столичного региона ослабеет. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков", — сообщили в центре погоды в воскресенье.

По данным "Фобос", температура воздуха днем в столице около ноля градусов, в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер ожидается западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.