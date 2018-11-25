НАРЬЯН-МАР, 25 ноя – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Вероника и Федор Талеевы из Нарьян-Мара признаются: если бы много лет назад им сказали, что они станут многодетными родителями, ни за что бы не поверили. Сегодня они воспитывают десять детей, из них шестеро – приемные, и невероятная история их появления в семье наверняка будет передаваться следующим поколениям, обрастая все новыми подробностями.

Сила рода Вэра

"Я из рода Вэра. Я еще сама не знала, но помню, что, когда я приходила в детстве в магазин в поселке Нельмин Нос, встречала там старуху, она грозно мне говорила: "Ты не Вера, ты Вэра! Запомни!". Это очень старый род, и оказывается, все ненцы – братья и сестры", — рассказывает Вероника Талеева.

У самой Вероники всего три сестры – по ненецким меркам – это немного. У ее мамы, которая родом из деревни Нарыга, было семь братьев и сестер, столько же – у отца – уроженца Индиги. С Федором Вероника, выпускница архангельского культпросветучилища, хормейстер по специальности, познакомилась уже в Нарьян-Маре, где тот танцевал в ансамбле "Хаяр".

"Он был свой, понятный. Немногословный. У северных мужчин такой менталитет, это в подкорке – они делают больше, чем говорят, надежные, ответственные", — вспоминает Вероника и добавляет, что и сам Федор, как выяснилось гораздо позже, — тоже из рода Вэра. Так что объединила их не только любовь к музыке и культуре своего народа, но и необъяснимая сила рода, которая и сегодня поддерживает всю их большую семью.

"Как будто сверху кто-то на нас смотрит, помогает нам. Может, поэтому мы такие…", — Вероника улыбается, и непонятно – шутит она или всерьез.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара

Новый дом

После свадьбы у Вероники и Федора родилась Надя, потом – Захар. Когда ждали третьего ребенка, выяснилось – будут двойняшки, Софья и Марьяна. Это было время невероятной легкости и счастья, когда родители буквально "на крыльях летали" — все им было в радость, а бытовые неурядицы, бессонные ночи, детские капризы – если и были, то стерлись из памяти начисто.

"У вас были когда-нибудь двойняшки? Нет? Это такое чудо, они были такие удивительные! Федя с ними сидел, я работала. Вот наготовлю, на работу уйду, потом в обеденный перерыв прибегаю, покормим их и – в коляску. Федя идет гулять, а я опять на работу бегу", — Вероника вспоминает тот период жизни как праздник: всегда полон дом гостей, радость, смех, поздравления…

Однажды семья поняла: в трехкомнатной квартире всем тесно. Узнав о том, что в Нарьян-Маре продается участок, решили строить дом. Федор, если и опасался поначалу, быстро втянулся в работу, и большой теплый дом вырос буквально за полгода: фундамент заложили летом 2008, а зимние каникулы проводили уже на новом месте.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара

Два – так два

Когда тесная квартира сменилась просторным домом, у Вероники появилось чувство, что здесь можно найти место еще для кого-нибудь. В местной газете увидела фотографию девочки, для которой искали семью.

"Я пошла в службу опеки – только спросить. Девочка такого же возраста, как мои – думаю, где две, там и три. Почему не помочь? Но когда стали собирать документы, девочку захотела забрать тетя. А мне говорят: посмотрите, еще есть дети. Много показали! И мы увидели Пашку… Ну, как мы… я", — Вероника с улыбкой посматривает на немногословного супруга. Федор кивает: да, так и было — Пашка — так Пашка.

Паша на четыре месяца старше двойняшек, но главное – он оказался невероятно похож на своих новых родителей. Родные папа и мама у Паши были оленеводами, уважаемыми в деревне Каратайка людьми, родственники и сегодня кочуют в тундре.

"С сестрой пошла сначала в детдом. Посмотрели – мальчик хороший. Но говорят, его одного брать нельзя — у него в другой группе брат родной. Пришла к Феде, говорю: не один. Два", — Вероника рассказывает, Федор снова кивает: ну да, два – так два.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Член Семьи Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Член Семьи Талеевых из Нарьян-Мара

Где четыре — там и десять

Двери дома Талеевых всегда открыты, частым гостем в то время был воспитанник интерната Сережа, и однажды с ним вместе в дом Вероники и Федора пришел его друг Юра. "Мальчики наши, как его увидели – повисли на нем, обнимают! Оказывается – он их родной брат! И тут он им говорит: а вы, ребята, помните, что у нас еще есть два брата? Те говорят – нет, не помним. Представляете – забыли! Я говорю: тааак, а где они?", — смеется Вероника и уже не рассказывает, как было принято решение забрать всех, наверное, его даже не обсуждали.

И вот буквально за несколько месяцев количество детей у Талеевых выросло с четырех до девяти. Спустя время забрали к себе и Сережу – того самого, который объединил семью. Вероника признается, что в душе поначалу все же были и сомнения, и страхи – как все сложится, как приживутся ребята, хватит ли на все сил и времени. Сегодня она с гордостью говорит про мальчишек: дружные, ответственные, кому больше повезло – неизвестно.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара

"Просто стали жить вместе, как будто всегда так и было. Какие трудности? Мы чего-то их не видели. Ребята пришли – дом большой, все по своим местам. Летом в волейбол играем – как раз две команды шесть на шесть", — говорит Федор, а Вероника признается, что другими глазами стала смотреть на мужа с тех пор, как в доме появилось столько детей.

Талеевы вспоминают, что сразу после того, как забрали всех братьев, отправились в отпуск в Анапу. Вероника беспокоилась – как с такой компанией ехать в незнакомое место. "Я спросила женщину, которая взяла семерых детей: как везти — кругом цыгане – вдруг своруют. Она мне говорит: не волнуйся, когда мы куда-то приезжаем, все думают, что это мы – цыгане!", — Вероника признается, что именно тогда впервые испытала чувство гордости и радости за большую семью – когда ловила восхищенные взгляды, улыбки, выслушивала комплименты.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара

Родители — главные

В кухонном шкафу у Вероники – десятилитровые кастрюли. "Готовлю как все, только побольше", — говорит Вероника. Одно из любимых в семье блюд – оленина-пятиминутка: нарезанное тонкими ломтиками оленье мясо тушится несколько минут под крышкой – быстро, полезно и вкусно.

С домашними делами помогают справляться дети, старшие смотрят за младшими, авторитет родителей – непререкаемый. "У нас родители — главные. Мы не допускаем, чтобы к нам по-другому относились. Мы же особенно не воспитываем. Я только бровью поведу – а они знают. Что папа сказал – закон. Когда они были маленькие, я им говорила: не ты командир, я командир! А как иначе?", — перечисляет правила воспитания многодетная мама, а Федор добавляет: "да они вообще не проблемные".

Несколько лет назад Талеевы узнали, что у бабушки Федора в доме на чердаке лежат шесты от чума, отправились в поселок Хонгурей и забрали их. Так с двух старинных шестов – основных при строительстве ненецкого жилища – началось возведение их собственного чума во дворе дома.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара

"Еще 40 шестов надо было. Печку сделали, сшили нюки (плотные накидки – ред.) – создали музей со своими реликвиями", — рассказывают Талеевы. В их семейной коллекции хранятся оленьи накидки, ковер, старые сумки, даже люлька, в которой в детстве качали Федора.

© Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара © Фото : из личного архива семьи Талеевых Семья Талеевых из Нарьян-Мара

Язык, культура, традиции – все это берегут в семье вместе с воспоминаниями о предках, о тех, с кого начался род. Талеевы в нем не первые, кто берет на воспитание чужих детей. Федор рассказывает, что в годы войны его родной и двоюродный деды ушли на фронт с оленными батальонами, один из них не вернулся, и второй забрал к себе семью погибшего брата.

"У ненцев, если два брата и один погибает – другой берет семью брата в чум. Женщина с детьми не выживет одна в тундре – мужчины нужны", — поясняет Вероника.

Сегодня их двое старших детей уже студенты, уехали в Петербург, средние – выбирают будущую профессию, младшие учатся в школе. Почти все дети пели и танцевали в ансамбле "Хаяр", который и сегодня является для Талеевых важным делом жизни. В прошлом году Вероника, Федор и их 10 детей были признаны "Семьей года" в Ненецком округе.

"Знаете, я ассоциирую себя с сорокой – которая кашу варила … Вообще, это моя любимая примета — если утром вышла на улицу, сороку увидела – день будет хороший", — говорит Вероника.