В Бурятии возвели дамбу, позволившую избежать подтопления поселка

КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Расчистка реки от шуги и возведение защитной дамбы помогли снизить риск подтопления населенного пункта в Кабанском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в пятницу на Большой речке в Кабанском районе начался подъем уровня воды из-за скопления льда в нижней части реки. Был подтоплен один придомовой участок в населенном пункте станции Посольская, однако угрозы населению нет. На территории сельского поселения Большереченское был введен режим повышенной готовности.

"После проведения мероприятий по расчистке шуги и обустройства защитной дамбы уровень воды в населенном пункте понизился на четыре сантиметра", — говорится в сообщении МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что насыпь проведена в низменных участках, где возможен выход воды. Всего отсыпано 350 тонн грунта, а длина дамбы превышает 200 метров. Сейчас обстановка в районе стабилизировалась и контролируется спасателями.