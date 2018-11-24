Два миллиона человек проголосовали в финале конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В финальном туре конкурса "Великие имена России" приняло участие более 2 миллионов россиян, сообщается на официальном сайте конкурса.

В ряде регионов определились лидеры, которые на сегодняшний день набрали 50 и более процентов от общего числа голосов: например, полководец Александр Суворов в Ставрополе (68%), летчик-космонавт Андриян Николаев в Чебоксарах (64%), поэт Габдулла Тукай в Казани (59%).

В других регионах, наоборот, смена лидера вероятна — разрыв между первым и вторым местами минимальный. В частности, в Москве (Шереметьево), где голосование идет по четверке имен-финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22% опережает поэта Александра Пушкина.

Продолжается конкуренция между отдельными регионами за пять популярных имен — Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова.

Пока не определен критерий, по которому в этом случае будет определяться победитель: либо по проценту набранных голосов от проголосовавших за аэропорт, либо по проценту от общего числа жителей города. Экспертный совет конкурса определится по этому вопросу в ближайшее время, уточняют на сайте.

Архангельск пока выигрывает у Москвы (Домодедово) имя Михаила Ломоносова — 54% против 39% от общего количества проголосовавших и 0,96% против 0,14% от численности населения региона.

Схожая ситуация с именем Петра I, за которого конкурируют Санкт-Петербург и Воронеж. Если бы итоги финального тура подводились сегодня, имя императора однозначно досталось бы Воронежу — в его пользу соотношение процентов и от общего числа проголосовавших — 51% против 43%, и от численности населения — 2,02% против 0,37%.