РЯЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Профориентационный фестиваль "Билет в будущее", одной из площадок проведения которого стала Рязань, поможет молодым жителям региона решить проблемы трудоустройства, заявил губернатор области Николай Любимов.

Рязанская область вошла в число регионов России, где впервые проводится инициированный президентом РФ Владимиром Путиным профориентационный проект "Билет в будущее". Фестиваль стартовал в регионе 22 ноября. Его организаторами являются министерство просвещения РФ, правительство Рязанской области, союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".

"Мы очень надеемся, что он пройдет успешно, его участники в перспективе получат интересные востребованные специальности и найдут достойное место в жизни", – сказал губернатор области Николай Любимов в ходе рабочей встречи с заместителем министра просвещения РФ Ириной Потехиной.

Потехина отметила большую социальную значимость мероприятия, которое должно объединить около 100 тысяч школьников страны.

"Было выбрано несколько пилотных регионов для первого, "пионерского" проведения. В их числе – Рязанская область, потому что здесь очень сильная система образования. Мы ориентировались на те регионы, которые справятся с задачей. Я благодарю вас за то, что вы рискнули войти в такой сложный проект. Экономика меняется быстро, появляются новые специальности. Инициатива президента РФ состоит в том, чтобы научить детей как можно раньше выбирать профессии, включаться в конкурентные рабочие процессы", – сказала Потехина.

В фестивале принимают участие школьники 6-11 классов из всех районов области. Они выполняют тематические задания и проходят профориентационное тестирование. Проект выстроен как платформа для практического знакомства с востребованными и перспективными профессиями по таким направлениям, как "информационные технологии", "транспорт и логистика", "новые материалы", "сельское хозяйство", "здоровье", "энергетика", "городская среда (умный город)" и "космос". Со школьниками работают наставники – представители ведущих предприятий региона. По итогам фестиваля будет сформировано цифровое портфолио участников – аналог трудовой книжки, где окажется вся необходимая для работодателя информация.

Николай Любимов и Ирина Потехина в субботу посетили рабочие площадки "Билета в будущее". Потехина отметила, что фестивали каждого пилотного субъекта РФ имеют свои особенности с учетом потребностей местной экономики.

"Привязка к развитию каждого региона – самая прямая. Здесь представлена информация о вузах и ссузах, предприятиях Рязанской области. Работодатель должен думать уже сейчас о том, кто к нему придет через 5-8 лет. Поэтому программы разработаны для школьников разного возраста", – отметила замминистра.

Николай Любимов назвал фестиваль очень важным для будущего Рязанской области.

"Дети ознакомятся с каждой профессией, выберут самую интересную для себя, и нужную для региона. Мы увидим предпочтения школьников, потом, возможно, будем выстраивать для них индивидуальные программы подготовки", — заявил глава региона.

Любимов отметил, что особое внимание должно уделяться развитию системы наставничества, курировать школьников будут высокопрофессиональные сотрудники ведущих предприятий.

"Хотелось бы, чтобы это помогало и специалистам, и, самое главное, детям, которые в перспективе придут в трудовые коллективы. Сегодня перед выпускниками вузов и ссузов существует проблема трудоустройства, они ищут работу с нормальным уровнем оплаты, возможностями карьерного роста, в то время как работодателю нужны люди с опытом. Поэтому молодежи не так просто устроиться на работу. Задача проекта "Билет в будущее" – помочь решить эту проблему", – сказал Любимов.

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