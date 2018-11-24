В Дагестане высадят более пяти тысяч деревьев разных пород

МАХАЧКАЛА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев дал старт республиканской акции "Зеленые километры", в ходе которой в ряде муниципалитетов республики будет высажено более 5 тысяч деревьев различных пород, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

Акция была запущена по инициативе руководителя республики и продлится еще один день. Посадка деревьев будет производиться не только в Махачкале, но а также в Каспийске и в Карабудахкентсклм районе.

Сам глава региона посадил деревья возле махачкалинского аэропорта "Уйташ". Вместе с руководителем республики в акции приняли участие и руководитель аппарата главы республики Владимир Иванов, муфтий республики Ахмад-Хаджи Абдулаев, главы религиозных общин и другие.

По словам Васильева акция "Зеленые километры" — шаг к тому, что бы сделать Дагестан "зеленым" регионом.

"Нам необходимо сделать так, что бы вдоль дорог было много зелени и деревьев и я рад, что мы сегодня все вместе этим занимаемся. Раньше этим занимались наши предки, сажали и выращивали красивые деревья и сегодня у нас есть условия, чтобы сделать это снова",- сказал Васильев.

По словам собеседника, большая часть деревьев, предназначенная для посадки — платан, вяз, акация и ясень.

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