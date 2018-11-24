ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова озвучила задачу, по которой система образования в регионе должна выйти на новый уровень, в том числе за счет индивидуализации учебного процесса.

"Наша задача — подтянуть до уровня лучших всю систему образования Югры, выстроить комплексную региональную модель индивидуализации образовательного процесса. Для этого в текущем году в 22 школах — по одной школе в каждом муниципалитете — началось внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0", — подчеркнула Комарова, выступая в субботу с отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа и обращаясь к жителям, депутатам и общественности.

Она пояснила, что данная образовательная платформа направлена на повышение образовательных результатов, развитие предметных и личностных компетенций учащихся. В частности, ее внедрение позволило в этом году "выйти в "плюс" по проседавшему в последние годы показателю среднего балла по математике", отметила Комарова.

"Ключевая задача на следующий год — сокращение разрыва между школами, ученики которых получили наивысшие баллы ЕГЭ, и отстающими от них. Определяющий фактор в этой работе — талант учителя подобрать "ключ" к способностям детей. Мы продолжим инвестировать в развитие компетенций педагогов, в будущее детей", — заявила губернатор Югры.

Так, власти региона планируют нормативно закрепить в автономном округе статус "Учитель Югры" с дополнительной оплатой труда для тех, кто пройдет необходимую сертификацию с хорошим результатом. Кроме того, глава автономного округа добавила, что по соглашению с фондом "Талант и успех" до конца текущего года в Югре будет открыт Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одаренных детей, благодаря которому учащиеся смогут рассчитывать на гранты и прохождение стажировок на базе ведущих предприятий округа.

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