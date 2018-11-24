Умер бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Известный приморский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка скончался во Владивостоке после продолжительной болезни, сообщает администрация Приморья.

"Много лет Александр Константинович работал секретарем Союза журналистов России, внес значительный вклад в развитие творческой организации, в отстаивание интересов журналистского сообщества. Практически вся профессиональная биография Александра Копейки связана с Приморским краем", — говорится в сообщении.

В регионе он прошел путь от корреспондента до заместителя председателя приморского комитета по телевидению и радиовещанию. Работал на радиостанции "Тихий океан". В 1990 году Копейка был избран народным депутатом Верховного совета России от Приморского края. Занимал должность заместителя председателя комитета по СМИ, участвовал в разработке законодательства в области телерадиовещания. В 1993-2000 годах входил в состав Судебной палаты по информационным спорам при президенте России.

"Мы потеряли очень достойного, цельного, яркого человека, чья судьба стала частью истории нашего края. Александр Копейка останется легендой приморской журналистики. Выражаю слова сочувствия и поддержки семье Александра Константиновича и всем, кто знал, ценил и уважал его. Светлая память", — отметил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, чьи слова приводит администрация.

Союз журналистов России на своем сайте выражает глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам покойного.